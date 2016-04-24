Goldrausch in Australien
Folge vom 24.04.2016: Auf zu neuen Ufern
45 Min.Folge vom 24.04.2016Ab 12
Während der Regenzeit ist auf den Palmer River Goldfields in Australien nur wenig zu holen. Deshalb halten Mat und sein Kumpel Andreas Macherey Ausschau nach einem alternativen Schürfgebiet. Rund 500 Meilen entfernt haben die Schatzsucher auf der Halbinsel Cape York ein vielversprechendes Gebiet entdeckt, das sie auf Goldvorkommen untersuchen wollen. Das Terrain ist jedoch sehr unwegsam. Aus diesem Grund steigen die Männer von vier Rädern auf vier Beine um und reiten in Down Under mit Pferden durch den Busch.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, Dokumentation, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.