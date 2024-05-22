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Goldrausch in Australien

Die Busch-Tankstelle

DMAXFolge vom 22.05.2024
Die Busch-Tankstelle

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Goldrausch in Australien

Folge vom 22.05.2024: Die Busch-Tankstelle

44 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12

Ohne Diesel geht im Busch nichts voran. Aber dann erreicht Mat die ersehnte Nachricht: Der Kraftstoff-Truck ist bereits unterwegs. Der Goldgräber verlädt alle verfügbaren Fässer und Tanks auf Autos und Anhänger, um 6000 Liter über Stock und Stein ins Camp zu transportieren. Doch die Aktion wird kein Selbstläufer, denn in Australien steht die Regenzeit vor der Tür. Sobald das Wasser in den Flüssen ansteigt, werden viele Wege unpassierbar. Mit Achtradantrieb versuchen Mat und Andreas die Hindernisse zu überwinden. Bringen sie ihre kostbare Fracht bis ans Ziel?

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