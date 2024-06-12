Goldrausch in Australien
Folge vom 12.06.2024: Odyssee ins Camp
44 Min.Folge vom 12.06.2024Ab 12
Während der Regenzeit sind in Queensland viele Wege schwer passierbar. Das Hochwasser in den Flüssen stellt die Einwohner in abgelegenen Regionen des Bundesstaates vor große Probleme. Doch im Outback hilft man sich gegenseitig. Mat zieht mit Allradantrieb das Vehikel einer Tierärztin durch die Fluten. Danach startet der Goldgräber im Outback eine riskante Bootsfahrt. Und in Deutschland überraschen Tobi und Benni ihren Vater Andreas mit einer neuen Waschanlage. Das Duo will mit der Maschine im Kieswerk bei Trier Feingold ans Tageslicht befördern.
Genre:Reality, Abenteuer, Dokumentation, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.