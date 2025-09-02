Goldrausch: White Water Alaska
Folge vom 02.09.2025: Die Freundin vom Chef
44 Min.Folge vom 02.09.2025Ab 12
Der Zusammenhalt im Team bröckelt. Vor allem die mangelnde Goldausbeute und die kräftezehrenden Taucheinsätze sorgen für Stress. Aber auch Mutter Natur legt den Goldsuchern jede Menge Steine in den Weg: Als eine Tonne Flusskies das Schürfloch zuschüttet und ein Erdrutsch die Tauchsituation zusätzlich verschärft, sieht sich Dustin zum Handeln gezwungen. Mit mehr Manpower will er die Crew entlasten und gleichzeitig seine Goldsaison retten. Als neues Teammitglied stößt Dustins Freundin Danielle dazu. Sie ist Bauprofi, Sprengmeisterin und Taucherin - alles Schlüsselqualifikationen, die am Nugget Creek hoch im Kurs stehen.
Genre:Reality, Abenteuer
