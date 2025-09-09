Goldrausch: White Water Alaska
Folge vom 09.09.2025: In eisigen Tiefen
45 Min.Folge vom 09.09.2025Ab 12
In Alaska herrscht Hochsommer. Nun machen die heißen Temperaturen den Goldsuchern am Nugget Creek zu schaffen. Denn die Schneeschmelze sorgt dafür, dass immense Wassermengen den Wildbach hinunter rauschen. Sollte eine Flutwelle den Tauchspot überrollen, bedeutet das Lebensgefahr! Trotz den Risiken muss das Schürfloch am Grund verbreitert werden. Erst dann kann das Team weiter in die Tiefe bis zum Grundgestein vordringen. Während Dustin seine Crew zu Höchstleistungen anspornt, muss Danielle spontan abreisen: Überschwemmungen haben das Haus des Paars im 160 Kilometer entfernten Juneau beschädigt.
