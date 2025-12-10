Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 10.12.2025: Tiefer und tiefer
44 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12
Bei der Schatzsuche im Norden der Beringsee entscheidet die richtige Ausrüstung maßgeblich über Erfolg oder Misserfolg. Kris Kelly und sein Bruder Andy befestigen zwei stählerne Stützträger an der Seite ihres Boots. Daran wollen die Männer eine zwei Meter breite und sechs Meter lange Waschrinne anbringen, die große Mengen an Material verarbeiten kann. Und Vernon Adkisons Team verwendet ein spezielles Atemgasgemisch. Damit können sich die Taucher länger unter Wasser aufhalten und größere Tiefen erreichen. Erfüllt das Nitrox-System die hohen Erwartungen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.