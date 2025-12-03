Zum Inhalt springenBarrierefrei
Goldtaucher der Beringsee

Zu Land und zu Wasser

DMAX
Folge vom 03.12.2025
Zu Land und zu Wasser

Goldtaucher der Beringsee

Folge vom 03.12.2025: Zu Land und zu Wasser

44 Min.
Ab 12

Im seichten Wasser an der Küste von Nome findet man nicht mehr so viel Edelmetall wie noch vor einigen Jahren. Die Kapitäne müssen sich neue Strategien überlegen und in tiefere Gewässer ausweichen. Chris McCully bleibt dennoch zuversichtlich. Sein Boot, die „Tahta“, ist für diese Herausforderungen gut ausgerüstet und könnte ihm bei der Jagd nach dem Gold einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Joe Fullwood rechnet sich ebenfalls gute Chancen aus. Die Schatzsuche liegt ihm im Blut. Trotz seines jungen Alters bringt er bereits umfangreiche Erfahrung mit.

