Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 03.12.2025: Zu Land und zu Wasser
44 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12
Im seichten Wasser an der Küste von Nome findet man nicht mehr so viel Edelmetall wie noch vor einigen Jahren. Die Kapitäne müssen sich neue Strategien überlegen und in tiefere Gewässer ausweichen. Chris McCully bleibt dennoch zuversichtlich. Sein Boot, die „Tahta“, ist für diese Herausforderungen gut ausgerüstet und könnte ihm bei der Jagd nach dem Gold einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Joe Fullwood rechnet sich ebenfalls gute Chancen aus. Die Schatzsuche liegt ihm im Blut. Trotz seines jungen Alters bringt er bereits umfangreiche Erfahrung mit.
Genre:Reality, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
