Auf diesen Tag hat Kris Kelly lange hingearbeitet. Der Schatzsucher will mit seinem Crawler vor der Küste von Nome in Gebiete vordringen, die bis dato für die Crew unerreichbar waren. Der Roboter soll aus über zwanzig Metern Tiefe in der Beringsee Edelmetall an die Wasseroberfläche befördern. Aber noch wissen die Männer nicht, ob die Saugkraft ausreicht. Und Shawn Pomrenke konnte in Alaska drei Kipper, zwei Radlader und fünf Bagger ergattern. Die schweren Maschinen werden dem Team die Arbeit erleichtern, aber der Transport zur Inlandmine wird kein Kinderspiel.

