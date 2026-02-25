Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 25.02.2026: Der Schatz der Tiefe
44 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12
Bei Kris Kelly und seinem Team macht sich in Alaska Ernüchterung breit. Die Männer müssen ihr Saisonziel nach unten korrigieren. 150 Unzen würden ausreichen, um die anfallenden Rechnungen zu begleichen. Und in 21 Metern Tiefe lockt ein ergiebiger Goldspot. Doch die Saugkraft reicht nicht aus, um das Edelmetall an Deck zu befördern. Unter Wasser haben sich offenbar die Schlauchschellen gelöst. Zeke Tenhoff kämpft ebenfalls mit Problemen. Die Schatzsuche unter dicken Felsbrocken ist extrem kraftraubend. Geht den Männern auf der Beringsee die Puste aus?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Action, Adventure, Documentary, Fiction, Entertainment
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.