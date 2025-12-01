Zum Inhalt springenBarrierefrei
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

sixxStaffel 5Folge 2vom 27.12.2025
Folge 2: Das teuerste Haus Makeover

42 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 6

Mina und Karen haben ein Haus gefunden, in dem sie sich so richtig austoben können. In Indianapolis gehen die beiden ein neues Projekt an, das Karen besonders am Herzen liegt. Die Wohngegend erfreut sich großer Beliebtheit, weshalb die beiden Frauen ein lukratives Geschäft wittern. Doch die Umbaukosten sind hoch und ihr Budget schwindet immer mehr. Können Mutter und Tochter die Renovierungsarbeiten vollenden bevor ihnen das Geld ausgeht?

