Das Geisterhaus MakeoverJetzt kostenlos streamen
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
Folge 3: Das Geisterhaus Makeover
42 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 6
Mina und Karen nehmen ein neues Projekt in Angriff, das es in sich hat. Das Objekt, das es zu renovieren gilt, gleicht einem wahren Geisterhaus. Außerdem werden die Arbeiten durch einen ungeahnten Zwischenfall verzögert. Können die beiden Frauen das Haus rechtzeitig fertigstellen?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Scripps International Media Holdings LLC