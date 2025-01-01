Gordon Ramsays Roadtrip
Folge 2: Die Frankreich-Connection
45 Min.Ab 12
Auf ihrem Roadtrip durch Europa machen Gordon, Gino und Fred Halt in Frankreich, um ein Austernfestival zu besuchen. Hier stellt Fred seine Freunde vor eine besondere Herausforderung: Wer von den dreien schafft es, mithilfe erlesener französischer Köstlichkeiten das perfekte Gericht zu zaubern?
Genre:Kochen, Reise, Unterhaltung, Mini-Serie
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International