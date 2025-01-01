Gordon Ramsays Roadtrip
Folge 1: Weihnachten in der Wüste
46 Min.Ab 12
Drei Starköche begeben sich auf eine chaotische Suche nach dem Zauber Weihnachtens: Gordon Ramsay und seine Freunde Gino D'Acampo sowie Fred Sirieix wählen ausgerechnet die Wüste Marokkos für ihr weihnachtliches Abenteuer. Bei Minztee und Tajine lernen die drei nicht nur die Kultur, sondern vor allem die Kulinarik des Landes kennen - und kreieren daraus ein Weihnachtsmenü der Superlative.
Gordon Ramsays Roadtrip
Genre:Feiertag, Kochen, Reise, Unterhaltung, Mini-Serie
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International