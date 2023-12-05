Gottwald - King of the Ring
Folge vom 05.12.2023: Das Ring-Girl-Casting
45 Min.
Ist Leon bereit für einen WM-Kampf? Der ehemalige Junioren-Weltmeister wurde im letzten Jahr von einer Verletzung ausgebremst. In der Zwangspause fiel er mental in ein Loch. Im Trainings-Studio seines Fitness-Coaches arbeitet Rainer Gottwalds talentiertester Kämpfer seit Wochen an einem Comeback. Der „King of the Ring“ sucht zudem einen finanzkräftigen Hauptsponsor, der bereit ist, eine fünfstellige Summe zu investieren. Und im „Bulldog Gym“ findet ein Nummerngirl-Casting statt. Dabei sind eine gute Ausstrahlung und ein sicheres Auftreten wichtig.
Genre:Dokumentation, Boxen
Altersfreigabe:
12
