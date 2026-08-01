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Grey's Anatomy

Blut, Schweiß und Tränen

sixxStaffel 20Folge 8vom 07.08.2026
Blut, Schweiß und Tränen

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Grey's Anatomy

Folge 8: Blut, Schweiß und Tränen

42 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12

Teddy und Owen genießen ihren freien Tag bei einem Ausflug. Plötzlich hören sie verzweifelte Schreie: Rosie ist in eine Höhle gestürzt und ihr Vater Joseph hat sich bei der Rettungsaktion eine stark blutende Wunde am Oberschenkel zugezogen. Während sie auf Hilfe warten, gibt Owen Rosie Anweisungen, wie sie das Bein abbinden kann, damit Joseph nicht verblutet. Indes kämpft Jules mit der Angst, bei der anstehenden Prüfung durchzufallen, während sich Simone und Lucas näherkommen.

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