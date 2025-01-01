Grey's Anatomy
Meredith Grey ist mittlerweile auf der Karriereleiter vorangekommen. Doch in ihrem Alltag muss sie neben Arztdasein und großer Liebe auch noch die Kindererziehung stemmen.
Grey's Anatomy – der Dauerbrenner unter den Krankenhaus-Serien
Meredith Grey, verkörpert von Ellen Pompeo, hat in Grey’s Anatomy bereits einen langen Karriereweg hinter sich. Nachdem sie nach ihrem erfolgreichen Studium als Assistenzärztin im Seattle Grace Hospital angefangen hat, kann sie sich jetzt endlich Leiterin der Allgemeinchirurgie nennen. Mit der wachsenden Verantwortung und ihrer steilen Karriere als Ärztin kommen jedoch immer wieder neue Herausforderungen mit sich. Das Privatleben mit dem Job zu vereinen, wird somit für Meredith in Grey's Anatomy immer schwieriger, zumal es schon von Beginn an immer wieder Probleme gab.
Menschliche Schicksale stehen im Mittelpunkt
Grey’s Anatomy zeigt neben Merediths Leben auch den Alltag von den anderen Ärzten in Seattle. Alex Karev (Justin Chambers), Miranda Bailey (Chandra Wilson) und Jackson Avery (Jesse Williams) kämpfen ebenfalls in jeder Folge gegen den Tod und müssen ebenfalls Arbeits- und Liebesleben unter einen Hut bringen. Aber auch bei ihnen hinterlassen die belastenden Auswirkungen von schweren menschlichen Tragödien und dramatischen Katastrophen immer mehr Spuren. Spuren, die sich natürlich auf das jeweilige Privatleben auswirken.
Grey's Anatomy: Eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten
Die von Shonda Rhimes geschaffene Arztserie Grey’s Anatomy läuft bereits seit 2005 und ist die bis dato am längsten laufende Serie des Genres. Die Serie hat bereits Emergency Room, in der kein geringerer als George Clooney seine Karriere startete, überholt. Neben vielen prestigeträchtigen Auszeichnungen, wie Emmys oder Golden Globes, welche die Serie einfahren konnte, brachte sie außerdem zwei Spin-Offs hervor.
Auch, wenn viele Stars wie Patrick Dempsey oder Katherine Heigl inzwischen nicht mehr mit am Operationstisch stehen, so hoffen Millionen Fans weltweit, dass noch lange kein Ende von Ellen Pompeo und ihrem Grey’s Anatomy in Sicht ist. Schließlich bieten die zahlreichen Beziehungsdramen und medizinischen Notfälle weiterhin genug spannenden und aufregenden Stoff für kommende Folgen mit den beliebten Charakteren.
Lust auf Drama, Katastrophen und große Liebe in jeder Folge? Auf Joyn PLUS+ kannst du alle Folgen von Grey’s Anatomy streamen.
Grey's Anatomy auf ProSieben
Die Free-TV-Premiere von neuen Grey's Anatomy Staffeln findet seit Jahren immer auf ProSieben statt. Schon seit 2005 bringt ProSieben jährlich neue spannende Folgen der Arztserie ins TV. Hierbei wechselte der Sendeplatz häufig, doch seit der fünften Staffeln von Grey's Anatomy ist die Primetime auf ProSieben für die erfolgreiche Serie reserviert. Fun Fact: Durch die frühe Sendezeit müssen einige Folgen zensiert werden, um eine Altersfreigabe von 12 Jahren zu erreichen.
Auch auf Joyn kannst du bei Grey's Anatomy immer dabei sein. Denn im ProSieben Live-Stream kannst du die Folgen online schauen. Aber auch nach TV-Ausstrahlung hat Joyn die neuen Folgen von Grey's Anatomy immer kostenlos verfügbar. So kannst du Grey's Anatomy ganz einfach online verfolgen.
Die am längsten laufende Arztserie aller Zeiten
Grey's Anatomy bringt es mittlerweile auf eine sehr hohe Anzahl von Staffeln. Zuletzt lief Staffel 16 im Fernsehen und brachte neues Drama mit sich. Bei Joyn PLUS+ kannst du alle Folgen online schauen. Denn bei allem, was der Cast um Ellen Pompeo und Patrick Dempsey bisher schon alles erlebt hat, kann man immer wieder mitfiebern.
Staffel 1: Der Beginn von Grey's Anatomy
Meredith Grey kommt frisch von der Uni und beginnt gemeinsam mit Cristina, Izzie, George und Alex als Assistenzärztin am "Seattle Grace Hospital". Bei der Arbeit herrscht Ehrgeiz und Unsicherheit vor. Doch auch privat haben die fünf jungen Ärzte mit einigen Problemen zu kämpfen. So stellt sich Meredith' One-Night-Stand schon am ersten Tag als ihr neuer Chef Dr. Derek Shepherd heraus...
Staffel 2: Liebesdrama pur
Der Schock sitzt tief. Derek ist verheiratet. Und die Ehe ist für ihn wichtiger als seine Beziehung zu Meredith. Die beiden trennen sich und Meredith stürzt sich in eine Reihe von One-Night-Stands. Doch dann erfährt sie, dass George Gefühle für sie hat. Auch Izzie und Alex kommen sich näher. Als dann der Patient Danny Duquette auf den Plan tritt, ändert das aber alles. Izzie ist für ihn sogar bereit ihre gesamte Karriere zu riskieren.
Staffel 3: Berufliche Prüfungen
Meredith scheint ihren Antrieb verloren zu haben. Während eines Rettungseinsatzes geschieht ein Unglück und sie kämpft um ihr Leben. Währenddessen stellt Cristina fest, dass Chefarzt Preston Burke sich von einer Verletzung nicht erholt. Sie bewahrt sein Geheimnis und übernimmt viele seiner Operationen. Das bleibt allerdings nicht unbemerkt... Doch die größte Prüfung steht den Ärzten noch bevor. Denn sie müssen die Prüfung nach ihrem ersten Ausbildungsjahr ablegen.
Staffel 4: Neue Figuren für Grey's Anatomy
Meredith, Cristina, Izzie und Alex haben ihre Prüfung bestanden. Nun müssen sie selbt Assistenzärzte beaufsichtigen und ausbilden. Unter den neuen jungen Ärzten ist auch Meredith Halbschwester Lexie. Sie möchte unbedingt eine Beziehung zu Meredith aufbauen, was diese aber ablehnt. Als neue Oberärztin tritt die Karidologin Dr. Erica Hahn auf den Plan und sorgt für neues Liebeschaos.
Staffel 5: Ein Happy End?
Meredith merkt, dass sie ohne Derek nicht leben kann und kämpft um ihre Beziehung. Dieses Mal will sie alles richtig machen und lässt ihn direkt bei sich einziehen. Schnell folgt der Heiratsantrag und die beiden scheinen das ganze Glück der Welt zu haben. Währenddessen stellt Izzie fest, dass sie an Krebs erkrankt ist. Vom dem harten Kampf gegen die Krankheit lenkt sie sich mit Hochzeitsvorbereitungen für Meredith' Hochzeit ab. Doch als der Tag kommt, entscheiden Meredith und Derek, dass Izzie die Hochzeit mehr verdient hat. Aber ist sie schon gesund genug für eine solche Aufregung?
Staffel 6: Von Todesfällen erschüttert
Das Seattle Grace Hospital fusioniert mit dem Mercy West Krankenhaus, was neue Ärzte auf den Plan ruft. So wechseln Jackson Avery, April Kepner, Charles Percy und Reed Adamson an das Seattle Grace und steigen nun in den Konkurrenzkampf ein. Und da es aufgrund von Geldproblemen zu vielen Entlassungen kommt, ist dieser härter denn je. Doch als dann ein Amokläufer das Krankenhaus in Angst und Schrecken versetzt, scheinen all diese Probleme wie vergessen.
Staffel 7: Kinderwünsche erfüllen
Nachdem Meredith eine Fehlgeburt erleiden musste, hat sie Schwierigkeiten erneut schwanger zu werden. Sie und Derek entscheiden sich deshalb für eine Adoption. Als Meredith allerdings Dereks Arbeit manipuliert, trennt er sich von ihr. Auch Cristina stellt fest, dass sie schwanger ist. Doch sie kann den Wunsch nach Kindern nicht wirklich nachvollziehen...
Staffel 8: Neue Wege
Die Ärzte von Grey's Anatomy stehen kurz vor ihren Abschlussprüfungen und müssen entscheiden, wie ihre Zukunft aussieht. Meredith legt als ihr Fachgebiet die Allgemeinchirugie fest, um getrennt von Derek arbeiten und dadurch ihre Beziehung retten zu können. Einige der Ärzte wollen das Seattle Grace nach ihren Abschlussprüfungen verlassen. Doch dann geschieht ein folgenreicher Flugzeugabsturz...
Staffel 9: Folgen des Absturzes
Die Überlebenden des Flugzeugabsturzes haben mit verschiedenen Schwierigkeiten zu kämpfen. Sie alle müssen mit dem Verlust ihrer Freunde zurecht kommen, Arizona verliert ihr Bein und Cristina leidet an einer Posttraumatischen Belastungsstörung. Gleichzeitig versuchen sie auf Schadensersatz zu klagen. Doch das bringt das Krankenhaus in Schwierigkeiten. Und dann zieht auch noch ein Sturm auf.
Staffel 10: Cristinas Entscheidung
Während es im Privatleben der jungen Ärzte auf und ab geht, hat für Cristina vor allem ihre Arbeit weiterhin vorrang. Und so wird sie für den Harper-Avery-Award für ihre Arbeit nominiert. Als sie ihn aber aus politischen Gründen nicht erhalten darf, muss sie eine Entscheidung über ihre Zukunft treffen. Und auch Derek bekommt ein Angebot, das er ungern ausschlagen will.
Staffel 11: Alles im Wandel
Zwischen Meredith und Derek spitzt sich die Lage zu, da ihre Wünsche für die Zukunft auseinander gehen. Darüber hinaus müssen Chefarztpositionen und eine Position im Vorstand des Krankenhauses neu besetzt werden. Das führt zu Konkurrenzkämpfen unter den Ärzten.
Staffel 12: Neue Liebe, neues Glück?
Meredith versucht über Dereks Tod hinweg zu kommen. Zunächst geht sie mit dem Militärarzt Dr. William Thorpe aus. Doch sie scheint für eine neue Beziehung noch nicht bereit zu sein. Callie strebt mit ihrer neuen Freundin Penny eine ernsthafte Zukunft an, was sie nach New York führt. Doch das verwickelt sie in einen schweren Sorgerechtsstreit um ihre Tochter Sofia.
Staffel 13: Familienkrisen
Meredith entwickelt Gefühle für den neuen Oberarzt Nathan Riggs. Doch auch ihre Halbschwester Maggie hat ein Auge auf Nathan geworfen, was die Situation verkompliziert. Währenddessen wird das Ausbildungsprogramm des Krankenhauses umgestellt. Doch als Meredith feststellt, was das bedeutet, versucht sie es zu verhindern.
Staffel 14: Medizinische Innovationen und Skandale
Durch einen innovativen Eingriff kann Meredith einen Harper-Avery-Preis gewinnen. Doch die Stiftung hinter dem Preis hat einige Skandale vertuscht. Und das bringt auch Folgen für Meredith Arbeit mit sich.
Staffel 15: Neue Gefühle
Meredith findet sich zwischen zwei Männern wieder. Denn sowohl Andrew als auch Link zeigen Interesse an ihr. Für welchen Mann wird sie sich entscheiden? Und ist sie nach allem was sie durch gemacht hat wieder bereit für eine neue Liebe?
Staffel 16: Schuldig?
Nach ihrer Entlassung wird Meredith zu gemeinnützigem Dienst verdonnert. Das Krankenhaus stellt das Fehlen der Ärztin vor viele Schwierigkeiten. Aber noch ist nicht klar, ob Meredith ihre Zulassung wieder zurückbekommen kann.
Staffel 17 von Grey's Anatomy
Was erwartet dich wohl in Staffel 17 von Grey's Anatomy? Sei dabei, wenn ProSieben die neue Staffel ins TV bringt. Die Folgen kannst du direkt im ProSieben Live Stream oder nach TV-Ausstrahlung in der Mediathek auf Joyn anschauen. Kleine Warnung: Mitleiden und mitfiebern gehören bei Grey's Anatomy zum Programm. Die Autoren der Serie scheinen sich darüber hinaus auf reale Ereignisse beziehen zu wollen. Denn in Staffel 17 soll die COVID-19-Pandemie thematisiert werden.