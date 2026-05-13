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Grey's Anatomy

Ungeduldiger Patient

sixxStaffel 22Folge 2vom 13.05.2026
Ungeduldiger Patient

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Grey's Anatomy

Folge 2: Ungeduldiger Patient

42 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12

Die Assistenzärzte im zweiten Jahr müssen sich ihrer neuen Verantwortung stellen und eine Gruppe frischer Praktikanten anleiten. Während Bailey und ihr Team einen Mann behandeln, der von einer Gabelstaplergabel durchbohrt wurde, kämpft Jules mit den Nachwirkungen von Beltrans Tod. Auch Amelia versinkt in Trauer und erwägt eine Auszeit. Maggie offenbart eine überraschende Neuigkeit, die alles verändert.

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