Grey's Anatomy
Folge 9: Plötzlich Onkel
41 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
Dr. Webber stellt sich seiner größten Angst und unterzieht sich einer Operation gegen seinen Prostatakrebs. Unter Vollnarkose kommt es zu einer Begegnung mit der Vergangenheit. Währenddessen bekommt Nick Marsh Besuch von seiner Schwester Erica. Doch das Verhältnis der Geschwister ist angespannt. Außerdem bringt ein Patient mit einem Tumor die Assistenzärzte in ein moralisches Dilemma.
Weitere Folgen in Staffel 22
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Grey's Anatomy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 16-22: Buena Vista International Inc. & © Season 1-3, Season 5-6, Season 9, Season 11-12: ABC Studios & © Season 16: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 16: Disney. All rights reserved. & © Season 16: Videorechte: Buena Vista International Inc., Bildrechte: 2020 American Broadcasting Companies, Inc. All rights reserved./Mingasson, Gilles
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