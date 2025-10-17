Ihr Mörder, gnädige Frau!Jetzt kostenlos streamen
Großstadtrevier
Folge 7: Ihr Mörder, gnädige Frau!
49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Ein Sommer-Wochenende steht bevor. Dietmar Steiner hat sich von den Kollegen verabschiedet; er will seinen Urlaub bei einem Vetter im Ostseebad Laboe verbringen, der dort oben Polizist auf einer Ein-Mann-Station ist. Dirk plant die Renovierung seines Apartments. Aber alles kommt ganz anders ...
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-15, Season 17: NDR