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Großstadtrevier

Ihr Mörder, gnädige Frau!

ARD PlusStaffel 9Folge 7vom 17.10.2025
Ihr Mörder, gnädige Frau!

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Folge 7: Ihr Mörder, gnädige Frau!

49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Ein Sommer-Wochenende steht bevor. Dietmar Steiner hat sich von den Kollegen verabschiedet; er will seinen Urlaub bei einem Vetter im Ostseebad Laboe verbringen, der dort oben Polizist auf einer Ein-Mann-Station ist. Dirk plant die Renovierung seines Apartments. Aber alles kommt ganz anders ...

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