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Gschichtn aus der Schwulenbar

Deutsche, Pisse & Mark Forster

Talk? Now!Staffel 2Folge 30vom 18.02.2026
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Gschichtn aus der Schwulenbar

Folge 30: Deutsche, Pisse & Mark Forster

47 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12

Miss Ivanka T. kann es nicht lassen und lässt euch wöchentlich an den besten Gschichtn, den skurrilsten Gesprächen und an allem schwulen, was es eben so gibt, teilhaben!

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