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Gschichtn aus der Schwulenbar

Luftwatsche, Toter Grund & Tschüsseldorf

Talk? Now!Staffel 2Folge 35vom 18.02.2026
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Gschichtn aus der Schwulenbar

Folge 35: Luftwatsche, Toter Grund & Tschüsseldorf

45 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12

Miss Ivanka T. kann es nicht lassen und lässt euch wöchentlich an den besten Gschichtn, den skurrilsten Gesprächen und an allem schwulen, was es eben so gibt, teilhaben! Oder wie Ivanka sagt: "Wenn diese Folge nicht aus dem Bauch heraus gesprochen war und alles drin hatte dann weiß ich es auch nicht.!"

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