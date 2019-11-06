Zum Inhalt springenBarrierefrei
Handmade mit Enie - Machs einfach selbst

sixxStaffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft

Handmade mit Enie - Machs einfach selbst

Folge 4: Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft

25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

In der Adventszeit kümmert sich Enie van de Meiklokjes um schöne, einfach umzusetzende Geschenkideen. Aus einem alten Buch, einer Glühlampe und Textilkabel zaubert sie eine tolle Tischlampe. Aus Granatäpfeln, Birne und dunkler Schokolade kocht Enie ein einzigartiges Chutney, das hübsch verpackt immer ein willkommenes Geschenk ist. Gemeinsam mit ihrem Gast - Bloggerin Michelle Burke - bastelt sie kleine 3D-Welten in Bilderrahmen. Rechte: SIXX

Handmade mit Enie - Machs einfach selbst
Handmade mit Enie - Machs einfach selbst

