Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Kleine Geschenke erhalten die FreundschaftJetzt kostenlos streamen
Handmade mit Enie - Machs einfach selbst
Folge 4: Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft
25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
In der Adventszeit kümmert sich Enie van de Meiklokjes um schöne, einfach umzusetzende Geschenkideen. Aus einem alten Buch, einer Glühlampe und Textilkabel zaubert sie eine tolle Tischlampe. Aus Granatäpfeln, Birne und dunkler Schokolade kocht Enie ein einzigartiges Chutney, das hübsch verpackt immer ein willkommenes Geschenk ist. Gemeinsam mit ihrem Gast - Bloggerin Michelle Burke - bastelt sie kleine 3D-Welten in Bilderrahmen. Rechte: SIXX
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Handmade mit Enie - Machs einfach selbst
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX