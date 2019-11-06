Zum Inhalt springenBarrierefrei
Handmade mit Enie - Machs einfach selbst

sixxStaffel 1Folge 5vom 06.11.2019
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ob knallige Farben, strahlende Objekte oder lila Suppe - heute leuchtet alles! Enie bastelt einen genialen Armreifen aus Baumarkt-Produkten, die so eine ganz neue Funktion bekommen. Knalliger kann eine Suppe nicht sein: Enies Rotkohlsuppe sieht nicht nur gut aus, sie schmeckt auch so! Gemeinsam mit ihrem Gast Alexander Wolff aus Hamburg, der den Blog meinekleinewohnung.de schreibt, baut sie einen Tower mit Power - ein geniales Regal, das auch noch eine Lampe ist. Rechte: SIXX

