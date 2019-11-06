Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Handmade mit Enie - Machs einfach selbst
Folge 8: Alles in bester Ordnung
Folge vom 06.11.2019
In dieser Folge "Handmade" hat Unordnung keine Chance! Enie baut eine coole Garderobe aus einer alten Malerleiter, die so eine ganz neue Funktion bekommt. Die Idee fürs nächste Buffet: Ein Besteck-Kasten aus alten Konservendosen, der praktisch, platzsparend und überaus dekorativ ist. Die tolle Box kann aber auch für Stifte oder Werkzeug verwendet werden. Gemeinsam mit ihrem Gast Meike Bambuch aus Offenbach baut Enie aus einem alten Hocker eine stylische Krimskramsbox auf Rollen. Rechte: SIXX
Handmade mit Enie - Machs einfach selbst
