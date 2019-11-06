Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Handmade mit Enie - Machs einfach selbst

Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Joyn Plus
Alles in bester Ordnung

Alles in bester OrdnungJetzt ohne Werbung streamen

Handmade mit Enie - Machs einfach selbst

Folge 8: Alles in bester Ordnung

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

In dieser Folge "Handmade" hat Unordnung keine Chance! Enie baut eine coole Garderobe aus einer alten Malerleiter, die so eine ganz neue Funktion bekommt. Die Idee fürs nächste Buffet: Ein Besteck-Kasten aus alten Konservendosen, der praktisch, platzsparend und überaus dekorativ ist. Die tolle Box kann aber auch für Stifte oder Werkzeug verwendet werden. Gemeinsam mit ihrem Gast Meike Bambuch aus Offenbach baut Enie aus einem alten Hocker eine stylische Krimskramsbox auf Rollen. Rechte: SIXX

Alle Staffeln im Überblick

Handmade mit Enie - Machs einfach selbst

Handmade mit Enie - Machs einfach selbst

Alle 2 Staffeln und Folgen