Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Handmade mit Enie - Machs einfach selbst
Folge 9: Es war einmal ...
24 Min.Folge vom 06.11.2019
Enie verwandelt heute alte und augenscheinlich wertlose Dinge in echte Schätzchen. Eine runde Tischdecke näht sie geschickt in einen modischen Tellerrock um, den bestimmt niemand sonst im Kleiderschrank hat. Außerdem werden alte Glühlampen zu stylischen Hänge-Vasen recycled. Schließlich macht der Gründer des hippen Upcycling Deluxe Stores Berlin, Eric Pieper, einen alten Reifen zum abgefahrensten Hocker, den die Wohnung je gesehen hat. Rechte: SIXX
