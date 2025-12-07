Zum Inhalt springenBarrierefrei
Harry Potter: Wizards of Baking

Die Winkelgasse

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 07.12.2025
Die Winkelgasse

Harry Potter: Wizards of Baking

Folge 3: Die Winkelgasse

43 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12

Naschkatzen aufgepasst: Die Bäcker müssen eine große Ladung an Desserts vorbereiten, die sie dann am Originaldrehort in der Winkelgasse an begeisterte Harry Potter Fans verteilen. Jedes Team sucht sich dafür ein bestimmtes Motto aus, das mit einem Laden in der Winkelgasse in Verbindung steht. Wer kann die Jury und die Passanten von seinem Werk überzeugen?

