Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 44vom 25.11.2025
Picknick in Acapulco

Picknick in AcapulcoJetzt kostenlos streamen

Hart aber herzlich

Folge 44: Picknick in Acapulco

48 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12

Jonathan und Jennifer Hart nutzen einen Aufenthalt in Acapulco für einen kurzen Ausflug ins Landesinnere. Unterwegs haben sie eine Autopanne - und stolpern in ein haarsträubendes Abenteuer: Auf einer nahe gelegenen Hacienda werden sie mit einem angekündigten Dienstboten-Ehepaar verwechselt. Sie kommen einer mörderischen Verschwörung mexikanischer Geschäftsleute auf die Spur.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Hart aber herzlich
SAT.1 GOLD

Hart aber herzlich

Alle 2 Staffeln und Folgen