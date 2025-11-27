Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 46vom 27.11.2025
Hartland-Express

Hart aber herzlich

Folge 46: Hartland-Express

48 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12

Ein Fluglotsenstreik zwingt die Harts, von Chicago nach L.A. mit dem Zug zu fahren. Zunächst freuen sich die beiden auf den beschaulichen Ausflug, aber statt einer romantischen Reise erleben sie einen wahren Horrortrip: Sie schließen Bekanntschaft mit der sympathischen Ann Marie Fabro. Sie ist Kronzeugin in einem Prozess gegen prominente Mafia-Mitglieder und reist deshalb unter dem falschen Namen Eva Drake. Die drei werden zur Zielscheibe der Mafia-Killer Vernon und Farkiss.

