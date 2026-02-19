Brodelnde Stimmung beim Rate-AuftaktJetzt kostenlos streamen
Hast du Töne?
Folge 1: Brodelnde Stimmung beim Rate-Auftakt
116 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 6
Teamkapitänin Caroline Frier kehrt hoch motiviert ans Rate-Pult zurück und will mit Lucas Gregorowicz den Sieg holen, doch Oliver Geissen und Alexander Kumptner sowie Sasha und Meltem Kaptan wollen dem einiges entgegenzusetzen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hast du Töne?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One