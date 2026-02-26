Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hast du Töne?

Musik-Kenner am Werk

SAT.1Staffel 3Folge 2vom 26.02.2026
Musik-Kenner am Werk

Musik-Kenner am WerkJetzt kostenlos streamen

Hast du Töne?

Folge 2: Musik-Kenner am Werk

118 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 6

Oliver Geissen buzzert mit Sandy Mölling, was das Zeug hält, aber Sasha möchte mit Isabell Varell seinen Erfolg der letzten Folge wiederholen und Caroline Frier und Luca Hänni starten etwas langsamer ins Rennen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Hast du Töne?
SAT.1
Hast du Töne?

Hast du Töne?

Alle 3 Staffeln und Folgen