Hauptstadtrevier
Folge 14: Bretter, die die Welt bedeuten
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
In einem Berliner Boulevard-Theater wird ein Schauspieler bei laufender Vorstellung auf der Bühne erschossen – vor den Augen von Johannes Sonntag und Marianne Klug, die beide im Publikum sitzen. Ein Versehen des Inspizienten? Ein Selbstmord des Schauspielers, der einen möglichst theatralischen Abgang wählte? Oder wurde die Vorstellung dazu benutzt, jemanden umzubringen?
Genre:Krimi, Comedy
Altersfreigabe:
12