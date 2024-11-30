Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 14vom 30.11.2024
Folge 14: Bretter, die die Welt bedeuten

48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

In einem Berliner Boulevard-Theater wird ein Schauspieler bei laufender Vorstellung auf der Bühne erschossen – vor den Augen von Johannes Sonntag und Marianne Klug, die beide im Publikum sitzen. Ein Versehen des Inspizienten? Ein Selbstmord des Schauspielers, der einen möglichst theatralischen Abgang wählte? Oder wurde die Vorstellung dazu benutzt, jemanden umzubringen?

