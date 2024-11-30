Besuch aus der VergangenheitJetzt ohne Werbung streamen
Hauptstadtrevier
Folge 15: Besuch aus der Vergangenheit
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Ein Kellner wird in einem Berliner Sterne-Hotel im Kaminzimmer erschossen. Als Johannes Sonntag am Tatort eintrifft, ist seine Kollegin Julia Klug bereits da. Doch seine sonst so toughe Kollegin scheint verwirrt. Ihre Waffe fehlt und sie kann sich an nichts erinnern. Was ist hier geschehen? Hat Julia ohne Wissen der Kollegen auf eigene Rechnung ermittelt? Gegen wen?
Genre:Krimi, Comedy
Altersfreigabe:
12