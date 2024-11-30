Hauptstadtrevier
Folge 2: Schwesternkrieg
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Der Besitzer des bekannten Oldtimer-Autohauses „Kopke Original“, wird bei dem Einwurf der Tageseinnahmen tödlich von einem fahrenden Auto erfasst. Wurde er Opfer eines Unfalls mit Fahrerflucht oder hat es jemand gezielt auf ihn abgesehen? Ins Visier der Ermittler geraten die Adoptivtochter Marion Kopke sowie deren Ehemann Frank Kopke.
Genre:Krimi, Comedy
Altersfreigabe:
12
