Hauptstadtrevier

Schwesternkrieg

ARD PlusStaffel 2Folge 2vom 30.11.2024
Schwesternkrieg

Hauptstadtrevier

Folge 2: Schwesternkrieg

48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Der Besitzer des bekannten Oldtimer-Autohauses „Kopke Original“, wird bei dem Einwurf der Tageseinnahmen tödlich von einem fahrenden Auto erfasst. Wurde er Opfer eines Unfalls mit Fahrerflucht oder hat es jemand gezielt auf ihn abgesehen? Ins Visier der Ermittler geraten die Adoptivtochter Marion Kopke sowie deren Ehemann Frank Kopke.

