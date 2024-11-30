Schönheit hat ihren PreisJetzt ohne Werbung streamen
Hauptstadtrevier
Folge 3: Schönheit hat ihren Preis
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Der Schönheitschirurg Dr. Frank Schubert wird in seiner Praxis von Mike Boll attackiert. Der vorbestrafte Boll ist wütend, weil seine Freundin Doreen über Schmerzen klagt, seit Schubert ihr ein Gesäß-Implantat eingesetzt hat. Der Schönheitschirurg verhält sich seltsam, er will in keinem Fall Anzeige erstatten. Julias Misstrauen ist geweckt.
