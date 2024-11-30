Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Hauptstadtrevier

Schönheit hat ihren Preis

ARD PlusStaffel 2Folge 3vom 30.11.2024
Joyn Plus
Schönheit hat ihren Preis

Schönheit hat ihren PreisJetzt ohne Werbung streamen

Hauptstadtrevier

Folge 3: Schönheit hat ihren Preis

48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Der Schönheitschirurg Dr. Frank Schubert wird in seiner Praxis von Mike Boll attackiert. Der vorbestrafte Boll ist wütend, weil seine Freundin Doreen über Schmerzen klagt, seit Schubert ihr ein Gesäß-Implantat eingesetzt hat. Der Schönheitschirurg verhält sich seltsam, er will in keinem Fall Anzeige erstatten. Julias Misstrauen ist geweckt.

Alle Staffeln im Überblick

Hauptstadtrevier
ARD Plus
Hauptstadtrevier

Hauptstadtrevier

Alle 2 Staffeln und Folgen