Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Hauptstadtrevier

Jagdrevier

ARD PlusStaffel 2Folge 5vom 30.11.2024
Joyn Plus
Jagdrevier

JagdrevierJetzt ohne Werbung streamen

Hauptstadtrevier

Folge 5: Jagdrevier

48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Der Jäger Frenzel wird am frühen Morgen im Berliner Stadtwald durch den Bolzen einer Armbrust tödlich getroffen. Der Vorsitzende des Jagdverbandes, vermutet, dass der Anschlag auf das Konto militanter Tierschützer geht, die die Jäger schon seit einiger Zeit bedrohen. Der Bolzen wurde mit einem afrikanischen Pfeilgift präpariert. War es Mord?

Alle Staffeln im Überblick

Hauptstadtrevier
ARD Plus
Hauptstadtrevier

Hauptstadtrevier

Alle 2 Staffeln und Folgen