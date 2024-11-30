Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 2Folge 6vom 30.11.2024
Folge 6: Wissen ist Macht

48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Christian Oswald, der Inhaber der „ischool“, einer elitären Nachhilfeschule in Berlin, stürzt in eine Grube. Was hat er am frühen Morgen auf einem Friedhof gemacht? Oswald wird schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Offenbar wollte der Schulleiter die GPS-Daten einer „Geo-Caching“-Route überprüfen, mit Matheaufgaben für seine Schüler.

