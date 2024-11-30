Hauptstadtrevier
Folge 7: Totentanz
48 Min. Ab 12
Auf der Trauerfeier des Werftbesitzers Rüdiger Ansbach wird die Witwe als Mörderin ihres Mannes beschuldigt. Elmar Pierow, ein Freund von Ansbach, unterstellt ihr vor versammelter Trauergemeinde, aus Geldgier den eigenen Mann umgebracht zu haben. Er fordert sofortige Ermittlungen, um das Verbrechen vor der Einäscherung der Leiche aufzuklären.
12
