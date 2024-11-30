Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Hauptstadtrevier

Der Lockvogel

ARD PlusStaffel 2Folge 8vom 30.11.2024
Joyn Plus
Der Lockvogel

Der LockvogelJetzt ohne Werbung streamen

Hauptstadtrevier

Folge 8: Der Lockvogel

48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

In einer Tanzschule bricht Sonja bewusstlos zusammen. Ihrem Tanzpartner Robert wird vorgeworfen, sie beim Tanzen gegen eine Säule geschleudert zu haben. Robert behauptet, sie zu lieben. Hat er aus Wut über ihre Zurückweisung die Beherrschung verloren? Dann finden Julia und Johannes heraus, dass Sonjas Zusammenbruch die Folge einer Vergiftung ist.

Alle Staffeln im Überblick

Hauptstadtrevier
ARD Plus
Hauptstadtrevier

Hauptstadtrevier

Alle 2 Staffeln und Folgen