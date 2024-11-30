In diesem ehrenwerten HausJetzt ohne Werbung streamen
Hauptstadtrevier
Folge 9: In diesem ehrenwerten Haus
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Die Maklerin Reich wird tot in einem ihrer Mietshäuser aufgefunden. Sie wurde Opfer eines tödlichen Stromschlags. Doch wer steckt dahinter, war die Dame doch in dubiose Mietgeschäfte verwickelt. Und auch privat, hatte die attraktive Frau nicht nur Freunde.
Genre:Krimi, Comedy
