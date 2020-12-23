Haus des Jahres: Deutschland
Folge vom 23.12.2020: Das große Finale
87 Min.Folge vom 23.12.2020
Bahnhof, Bungalow oder Boot? Schwedenhaus, Scheune oder schmales Haus? 36 Hausbesitzer aus allen Ecken des Landes traten an, um den Titel „Haus des Jahres“ und 10.000 Euro zu gewinnen. Sie gewährten private Einblicke in ihre vier Wände und gestatteten einer Fachjury Zutritt zu ihrem ganz persönlichen Wohntraum. Diese Woche ist es endlich soweit: Im großen Finale blicken Eva Brenner und Guido Heinz Frinken auf alle bisherigen Wochensieger zurück und küren das schönste Haus in Deutschland!
