Haus des Jahres: Deutschland
Folge vom 25.11.2020: Fachwerk, Flora, Fledermaus
45 Min.Folge vom 25.11.2020
In dieser Folge steht den Experten wieder die Interior-Bloggerin Susanne Hesslenberg zur Seite. Gemeinsam suchen sie nach dem schönsten Haus Deutschlands in der Natur. Im Dreiländereck besuchen sie ein denkmalgeschütztes Damenstift mit verträumtem Garten. Mitten in der Natur finden sie ein Haus, das komplett aus Naturmaterialien gebaut wurde. Besonders kreativ wird es im dritten Haus: über den Dächern der Stadt thront das Fledermaushaus und punktet mit seiner Aussicht. Welches der drei Häuser schafft es ins Finale und hat die Chance auf den Gewinn von 10.000 Euro?
Genre:Heimwerken, Reality
