Haus-Flipping mit Tarek: Family Business
Folge vom 17.11.2025: Nichts für schwache Nerven
44 Min.Folge vom 17.11.2025
Tarek und Heather wagen ein riskantes Projekt: ein Haus in Torrance, Kalifornien, das sie ungesehen gekauft haben. Mit mutigem Design und Heathers Boho-Beach-Stil wollen sie das Risiko in einen erfolgreichen Deal verwandeln. Doch schnell zeigt sich, dass dieser Flip alles abverlangt.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality
Altersfreigabe:
0
