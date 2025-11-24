Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTVFolge vom 24.11.2025
Folge vom 24.11.2025: Ein verfallenes Juwel

Tareks ehemaliger Geschäftspartner bringt ein neues Projekt ins Spiel: ein altes Haus in Long Beach, das komplett saniert werden muss. Tarek und Heather setzen auf ein mutiges Design und hohe Erwartungen, doch das wackelige Fundament stellt alles auf die Probe.

