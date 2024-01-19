Haus-Flipping mit Tarek
Folge vom 19.01.2024: Harte Lektion
45 Min.Folge vom 19.01.2024
Hunde, Züge, Flugzeuge… Die beiden Freunde und Makler Joe und Jorge wollen zum ersten Mal gemeinsam ein Haus flippen und kaufen eine Immobilie, ohne sie vorher gesehen zu haben. Als sie loslegen wollen, stoßen sie jedoch auf große Probleme und kontaktieren Tarek. Nicht nur die Lage inmitten einer Einflugschneise spielt ihnen gegen die Karten, auch das Fundament und das Design macht ihnen zu Schaffen. Tarek gibt den beiden eine harte Lektion und hilft ihnen, sodass das Budget und ihre Freundschaft dieses schwierige erste Projekt überlebt.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.