Haus-Flipping mit Tarek

Ein schlauer Plan

HGTVFolge vom 05.01.2024
Ein schlauer Plan

45 Min.Folge vom 05.01.2024

Tarek trifft und berät Gabby und Kais in Orange, Kalifornien. Eigentlich wollten sie sich selbst ihr erstes Haus zulegen – nun renovieren und verkaufen sie stattdessen eins. Die beiden sind blutige Anfänger und haben noch nie ein Haus geflippt! Deshalb beginnt Tarek mit ihnen von ganz vorne – von der Budgetplanung über die Renovierung bis hin zum Interior begleitet er das Paar bei ihrem großen Projekt. Wird am Ende alles gutgehen?

