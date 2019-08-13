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Haus-Makeover in Nashville

Die Löwenfußwanne

HGTVFolge vom 13.08.2019
Die Löwenfußwanne

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Haus-Makeover in Nashville

Folge vom 13.08.2019: Die Löwenfußwanne

21 Min.Folge vom 13.08.2019

Page Turner und DeRon Jenkins entdecken eine viktorianische Pension im Osten von Nashville, die Feuer, Blitze und Vernachlässigung überlebt hat. Die Profis setzen all ihr Wissen ein, um dem 100 Jahre alten Gebäude wieder neues Leben und vor allem Wohnlichkeit zu verleihen.

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