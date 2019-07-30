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Haus-Makeover in Nashville

Das halb abgerissene Haus

HGTVFolge vom 30.07.2019
Das halb abgerissene Haus

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Haus-Makeover in Nashville

Folge vom 30.07.2019: Das halb abgerissene Haus

21 Min.Folge vom 30.07.2019

Um ein Cottage im mediterranen Stil mit einem eigenwilligen Grundriss zu verstehen, müssen Page Turner und DeRon Jenkins die Räume umstrukturieren. Indem sie die Zimmer umgestalten, erschaffen sie mehr Platz und ein extra Zimmer. So soll der Wert des Hauses gesteigert werden - denn den beiden geht es um einen guten Verkauf.

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