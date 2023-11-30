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Hausbau in 100 Tagen

Eine ganz neue Herausforderung

HGTVFolge vom 30.11.2023
Eine ganz neue Herausforderung

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Hausbau in 100 Tagen

Folge vom 30.11.2023: Eine ganz neue Herausforderung

44 Min.Folge vom 30.11.2023

Mikas und Brians Freunde Andi und Pete wissen, dass die beiden in nur 100 Tagen Häuser aus dem Boden stampfen. Nun haben sie ein altes Strandhotel in der Küstenstadt Indian Shores in Florida gekauft und stellen Mika und Brian vor die Herausforderung, es in kürzester Zeit zu renovieren. Die beiden wollen das 75 Jahre als Gebäude mit zwölf Zimmern und einem Penthouse in ein Traumziel verwandeln. Obwohl die beiden keine Renovierungsprofis sind, stellen sie sich der neuen Aufgabe. Werden sie fertig, bevor die Urlaubssaison beginnt?

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