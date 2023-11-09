Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hausbau in 100 Tagen

Mit vereinten Kräften

HGTVFolge vom 09.11.2023
Mit vereinten Kräften

Mit vereinten KräftenJetzt kostenlos streamen

Hausbau in 100 Tagen

Folge vom 09.11.2023: Mit vereinten Kräften

45 Min.Folge vom 09.11.2023

Ein Ehepaar und sein traktorbegeistertes Kleinkind sind begierig darauf, den ersten Spatenstich zu setzen und auf ihrem Waldgrundstück Wurzeln zu schlagen. Sie haben eine klare Vorstellung von der Ausstattung ihres neuen Hauses: Ein Büro und ein Spielzimmer sind ein Muss, außerdem wollen sie drei Schlafzimmer, eine große Terrasse und eine getrennte Raumaufteilung. Sie träumen von einem modernen Bauernhaus mit Fischgrätparkett. Nun sollen Mika und Brian ein Haus bauen, das ihre Erwartungen sogar übertrifft.

Alle verfügbaren Folgen