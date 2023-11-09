Hausbau in 100 Tagen
Folge vom 09.11.2023: Mit vereinten Kräften
45 Min.Folge vom 09.11.2023
Ein Ehepaar und sein traktorbegeistertes Kleinkind sind begierig darauf, den ersten Spatenstich zu setzen und auf ihrem Waldgrundstück Wurzeln zu schlagen. Sie haben eine klare Vorstellung von der Ausstattung ihres neuen Hauses: Ein Büro und ein Spielzimmer sind ein Muss, außerdem wollen sie drei Schlafzimmer, eine große Terrasse und eine getrennte Raumaufteilung. Sie träumen von einem modernen Bauernhaus mit Fischgrätparkett. Nun sollen Mika und Brian ein Haus bauen, das ihre Erwartungen sogar übertrifft.
