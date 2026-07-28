Heino - Ein Kölner in Kenia
Folge vom 28.07.2026: Der Oldtimer aus dem Busch
45 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Heino hat im Busch seinen Traumwagen gefunden. Doch die Abschlepp-Crew setzt dem Toyota-Kombi stärker zu als drei Jahrzehnte auf Kenias Straßen. Der Tüftler und sein Auto leiden gleichermaßen. Im Hotelresort gilt es zudem, ein Problem zu lösen: Manche Gäste bestellen nur ein Glas Wasser und belegen den ganzen Tag die Terrasse. Das Team will den Verzehr ankurbeln. Bei den Affen verhält es sich anders. Sie bedienen sich an den Mülltonnen und verteilen den Unrat anschließend auf dem gesamten Gelände. Deshalb muss ein Käfig her – nicht für die Tiere, sondern für den Abfall.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.